Кадыров нашел замену Telegram

Пресс-секретарь руководителя Чечни Альви Каримов рассказал, что у главы республики Рамзана Кадырова есть аккаунты в несольких соцсетях, которыми он может воспользоваться после блокировки Telegram.

«У Кадырова есть аккаунты в соцсети «Вконтакте», в Twitter, Mylistory, будет пользоваться ими, ресурсов для информирования у него достаточно. Telegram он считал простым и удобным в пользовании, у него было более 31 тыс. читателей на этом сервисе, и он сожалеет о том, что стороны не пришли к согласию, но есть решение суда, и его необходимо выполнять», – цитирует РИА «Новости» Каримова.

Он отметил, что сейчас рано говорить, какой соцсетью будет пользоваться Кадыров после блокировки Telegram. «Он выберет удобный для себя ресурс и решит, если будет такая необходимость», – сказал пресс-секретарь.

Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Блокировка мессенджера может начаться уже в пятницу вечером. В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки.

Советник президента по интернету Герман Клименко, комментируя решение суда, заметил, что основатель мессенджера Павел Дуров уже два с половиной наотрез отказывается разговаривать с государством. Также, по его мнению, после решение суда все чиновники должны покинуть Telegram.