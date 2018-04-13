Кадырову стало обидно из-за блокировки Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

«Конечно обидно, что не найден какой-то компромисс, что руководство Telegram не нашло общего языка с правоохранительными органами», – сказал Кадыров «Интерфаксу».

При этом глава республики признался, что не собирается искать какие-то пути обхода и пользоваться какими-то программами для обхода блокировки Telegram.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Блокировка мессенджера может начаться уже в пятницу вечером. В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки.

Советник президента по интернету Герман Клименко, комментируя решение суда, заметил, что основатель мессенджера Павел Дуров уже два с половиной наотрез отказывается разговаривать с государством. Также, по его мнению, после решение суда все чиновники должны покинуть Telegram.

Напомним, ранее в Общественной палате говорили, что Telegram до сих пор является основным средством для распространения террористической информации, осуществления террористами вербовки, их коммуникации друг с другом. В ФСБ также сообщали, что боевики на территории России для связи друг с другом и с зарубежными кураторами активно используют Telegram, в частности, он применялся на всех стадиях подготовки теракта в Петербурге.

В Роскомнадзоре со своей стороны говорили, что руководство Telegram игнорирует безопасность простых пользователей, предоставляя возможности для общения террористам и преступникам.