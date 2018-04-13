Названо возможное время блокировки Telegram

Авторы Telegram-каналов не исключают, что блокировка мессенджера на территории России может начаться уже в пятницу вечером.

«По нашим сведениям блокировка Telegram может начаться уже после 17.00 по Москве», – говорится в сообщении Telegram-канала «Код Дурова».

В то же время в пресс-службе одного из крупнейших операторов связи России – «Ростелекома» сообщили, что блокировка Telegram технически может начаться в течение часа после включения мессенджера в реестр запрещенной информации Роскомнадзором.

«Выгрузка из реестра Роскомнадзора происходит автоматически. После этого начинается процесс ограничения доступа к запрещенному ресурсу. Это может занять до часа», – рассказали в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.