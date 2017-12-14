Telegram и Роскомнадзору предрекли «гонку вооружений»

Советник президента по интернету Герман Клименко заявил, что ожидает «гонку вооружений» между Telegram и Роскомнадзором, и считает, что победа будет за ведомством.

«Теперь будет, видимо, «гонка вооружений» так называемая, когда Telegram будет пытаться создавать какие-то обходные каналы, Роскомнадзор будет с ними бороться. А я бы сделал ставку на Роскомнадзор», – сказал Клименко, отметив, что Роскомнадзор в последнее время «демонстрирует настойчивость».

Он также заявил, что решение суда о блокировке Telegram должно стать «хорошим уроком» и для основателя мессенджера Павла Дурова, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что любая компания, работающая на территории РФ и оказывающая услуги гражданам РФ должна сотрудничать с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства. Блокировка Telegram никак не отразится на жизни россиян», – прокомментировал ситуацию Клименко.

Он добавил, что после решение суда все чиновники должны покинуть Telegram. По его словам, есть достойные альтернативы, в том числе ICQ, Viber и WhatsApp, передает ТАСС.

«Мне кажется, всем чиновникам имеет смысл покинуть Telegram. Мне кажется, что всем госслужащим имеет смысл перейти на другие ресурсы, которые сотрудничают с госорганами. Я, по крайней мере, перевожу всю свою активность (в другие мессенджеры). Представьте себе: как я, госчиновник, могу пользоваться ресурсом, который запрещен государственным же судом? Это, мягко говоря, нелогично», – сказал советник президента.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.