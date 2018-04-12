Россия помогла швейцарскому концерну выйти из-под санкций США

«Ренова» окончательно передала швейцарскому концерну Sulzer право собственности на 5 млн его акций, после чего российской бизнес-группе принадлежит 48,83% акций Sulzer против 63,42% до сделки.

Sulzer теперь владеет 15,24% собственных акций, говорится в сообщении швейцарской компании

«Sulzer подтверждает, что больше не является заблокированной стороной или объектом санкций в соответствии с законодательством США. Теперь компания может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке», – сообщает концерн.

Напомним, в США заморозили счета швейцарского концерна Sulzer из-за американских санкций против России. После этого совет директоров компании Renova Management AG распустили по решению акционеров в связи с введением американских санкций.

Напомним, в пятницу США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.