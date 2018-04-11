Швейцарский концерн пострадал из-за санкций против России

В США заморозили счета швейцарского концерна Sulzer из-за американских санкций против России.

Швейцарское новостное агентство Awp Finanznachrichten пишет, что представитель концерна Райнер Вайхофен подтвердил информацию о заморозке счетов, передает РИА «Новости».

Счета концерна были заморожены из-за санкций в отношении Виктора Вексельберга.

«Sulzer не входит в список американских властей», – отметил при этом Вайхофен.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые американские санкции будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.