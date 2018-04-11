Международное подразделение «Реновы» распустило совет директоров

Совет директоров компании Renova Management AG в понедельник распустили по решению акционеров в связи с введением американских санкций против российских фирм.

«Совет директоров Renova Management AG в понедельник был распущен по решению акционеров» – цитирует ТАСС представителя «Реновы».

Renova Management AG базируется в Цюрихе и управляет всеми международными активами группы «Ренова», прежде всего машиностроительными концернами OC Oerlikon AG и Sulzer AG.

Напомним, в пятницу США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.