Житель Донецка заявил о пытках со стороны задержанного в Черном море сотрудника СБУ

В ФСБ обратился житель Донецка, опознавший в задержанном после провокации в Черном море сотруднике Службы безопасности Украины человека, пытавшего его в Бердянске, сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

По его словам, житель Донецка «опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений», передает РИА «Новости».

Сообщается, что этим фактом заинтересовались правоохранительные органы Донецка, они обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы.

В ФСБ также заявили, что главной целью провокационных нападок со стороны Украины был Керченский мост во время строительства и начала эксплуатации. Там подчеркнули, что ни о какой блокаде украинских кораблей в Азовском море речи быть не может, поскольку российские пограничники больше проверяют суда, следующие в российские порты, чем в украинские.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».