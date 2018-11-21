Шойгу сказал, когда изменится число призывников

Вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Думаю, что, сейчас, где-то до 2025 года будем на одном уровне держаться, потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс и его подготовка, но и нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание», – цитирует выступившего на заседании Общественного совета при Минобороны России Шойгу «Интерфакс».

Министр также напомнил, что в 2013 году перед ведомством поставили задачу поэтапного сокращения и доведения до оптимальной численности призывников. «Мы вышли на в целом призыв осенний 132 тыс. В Вооруженные силы 118 тыс. призывается. Это на полторы тыс. меньше, чем в прошлом году. Таким образом, мы каждый год сокращаем, сокращаем и сокращаем», – отметил Шойгу и добавил: «Армия, которая воюет за деньги - это, наверное, не совсем правильно. У нас всё-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну».

Сообщается также, что уровень укомплектования войск военнослужащими, проходящими службу по контракту, достиг 95%.

Ранее Шойгу сказал, в чем армия России превосходит все остальные.