Мамаева оставили без общения с Кокориным

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сообщил, что ему не удается общаться с форвардом «Зенита» Александром Кокориным в СИЗО «Бутырка».

Мамаев сообщил, что у него «все хорошо», но «не удается общаться» с Кокориным, передает News.ru.

Ранее сообщалось, что футболистам Мамаеву и Кокорину в сократили количество тренировочных дней в СИЗО из-за жалоб других заключенных. До этого сообщалось, что спортсмены тренируются по отдельности.

Напомним, Кокорин и Мамаев напали на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям.