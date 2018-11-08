Кокорину и Мамаеву ужесточили режим в СИЗО из-за жалоб других заключенных

Руководство следственного изолятора «Бутырка» сократило количество тренировочных дней для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до двух, рассказали правозащитники.

Изначально администрация СИЗО разрешила футболистам заниматься в спортзале пять дней в неделю, но затем количество дней сократили до двух, пишет «Росбалт» со ссылкой на правозащитников, проверяющих изоляторы.

В руководстве «Бутырки», что ограничение связано с тем, что другие заключенные тоже желают посещать спортзал, но из-за футболистов им якобы перестало хватать времени.

Кокорин и Мамаев намерены подать жалобу, поскольку снижение количества тренировок может негативно сказаться на их спортивной форме.

Ранее сообщалось, что оба футболиста тренируются по отдельности, а площадь спортзала СИЗО составляет около 25 кв. м.

Напомним, Кокорин и Мамаев напали на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям.