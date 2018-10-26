Кокорину и Мамаеву дали мяч в «Бутырке»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили возможность тренироваться с мячом в СИЗО «Бутырка», сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, футболисты «вовсю пользуются» возможностью посещать спортзал, передает РИА «Новости».

Мельников сообщил, что спортзал «маленький, примерно 25 кв. м, и там очень сыро, фактически в некоторых местах капает вода». В СИЗО пообещали исправить ситуацию.

Мельников уточнил, что «полноценно тренироваться» с мячом Кокорин и Мамаев не могут, они «чеканят и выполняют другие упражнения». При этом «тренируются они по отдельности».

В целом жалоб на руководство СИЗО у футболистов нет, сказал секретарь ОНК.

Напомним, Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Начальник СИЗО Сергей Телятников сообщал, что оба спортсмена по очереди моют туалеты в изоляторе.