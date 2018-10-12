Кокорину и Мамаеву поручили по очереди мыть туалеты в СИЗО

Начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал, в каких условиях содержатся в СИЗО «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Телятников сообщил, что футболистов отправили в маленькие камеры, рассчитанные на двух-четырех заключенных. При этом Кокорину досталась лучшая камера в корпусе.

«У него лучшая камера. Она образцово-показательная. Тут даже есть своего рода видеодомофон: заключенный может нажать кнопку вызова – и на экране появится изображение. Таким образом, арестант может переговариваться с дежурным сотрудником», – рассказал «МК» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В камере Мамаева такой системы нет. В то же время младшему Кокорину досталась камера с облезлыми стенами и специфичным запахом. Старший брат выразил готовность поменяться с Кириллом, на что ему ответили, что тюрьма – не гостиница и из «номера» в «номер» просто так не переедешь.

Кроме этого, футболистов, а также младшего брата Кокорина и малоизвестного футболиста Александра Протасовицкого поместили вместе с людьми, которые сидели с ними в карантине, чтобы избежать стресса и вымогательств. У каждого по одному соседу – трое задержаны за кражу, еще один за неуплату алиментов.

По словам начальника изолятора, у Кокорина и Мамаева не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию, чередуясь с соседями.

Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». Более того, в их деле могут появиться две новых статьи.