Кокорин и Мамаев оказались под угрозой обвинений еще по двум статьям

В уголовном деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут появиться две новых статьи, сообщил глава экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

В связи с нападением на водителя телеведущей Первого канала в дело могут добавить обвинения в причинении легкой или средней тяжести вреда здоровью (ст. 115 или ст. 112 УК) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК), пишет Sport24.

Цветков пояснил, что «этим фактам должна быть дана правовая оценка». Следователю еще предстоит принять решение, но «многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто», сказал Цветков, добавив, что предстоит провести экспертизу для определения степени причиненного здоровью вреда. Цветков считает, что следует вести речь о преступлении, совершенном из хулиганских побуждений.

В зависимости от повреждений, нанесенных автомобилю, и доказательств прямого умысла фигурантам дела может грозить как уголовная, так и административная ответственность.

Напомним, всех четверых подозреваемых в деле Кокорина и Мамаева оставили под стражей. Кокорина и Мамаева перевели из «карантинных» в «обычные» камеры СИЗО «Бутырка».