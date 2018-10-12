Всех четверых подозреваемых в деле Кокорина и Мамаева оставили под стражей

Московский городской суд оставил четвертого подозреваемого Александра Протасовицкого под арестом; таким образом, все четверо фигурантов в деле о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева сейчас находятся в СИЗО.

«Решение суда оставить без изменения, жалобу защиты оставить без удовлетворения», – сказала судья Юлия Манеркина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и футболиста Павла Мамаева и оставил обоих под стражей.

До этого Мосгорсуд признал законным арест брата Кокорина Кирилла.

Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство».

Александр Протасовицкий был арестован 12 октября.

Мамаев и Кокорин при участии брата последнего напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения были возбуждены уголовные дела.