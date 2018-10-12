Арестован новый фигурант дела Кокорина и Мамаева

Тверской суд столицы арестовал четвертого фигуранта по уголовному делу об избиении чиновника Дениса Пака футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Протасовицкого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря 2018 года», – сказали в пресс-службе суда «Интерфаксу».

Сообщается, что четвертым арестованным оказался некий Александр Протасовицкий.

Мамаева и Кокорина задержали по подозрению в избиении чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

11 октября Тверской суд арестовал Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по делу о хулиганстве. Кокорин в суде раскаялся в содеянном. Мамаев также раскаялся и предложил возместить причиненный ущерб.