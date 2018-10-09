Защита Пака решила добиться утяжеления статьи для Мамаева и Кокорина

Защитники директора департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, которого предположительно избили российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, собрались добиться утяжеления квалификации действий спортсменов.

«Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирение сторон не предусматривает. Мы будем добиваться переквалификации на статью 213 УК РФ (хулиганство)», – цитирует «Интерфакс» адвоката Пака Геннадия Удуняна.

Напомним, что Мамаева и Кокорина подозревают в избиении директора департамента Минпромторга и его оскорблении на национальной почве. С места драки было опубликовано видео, друзья спортсменов пытались выкупить кадры за миллионы рублей. Также отмечается, что в драке участвовал младший брат Кокорина – 19-летний Кирилл.

9 октября обоих футболистов задержали. Руководители «Зенита» и «Краснодара» решили расторгнуть контракты со своими футболистами из-за инцидента. В Кремле прокомментировали драку спортсменов с чиновником, а Российская премьер-лига осудила поведение Мамаева и Кокорина.

Также футболисты подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого канала за час до драки.

По факту обоих конфликтов в отношении Мамаева и Кокорина заведено два уголовных дела.