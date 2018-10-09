Установлена личность еще одного соучастника драк с Кокориным и Мамаевым

Полиция выяснила, что в драках с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга участвовали не только футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, но и 19-летний Кирилл Кокорин – младший брат нападающего «Зенита».

Конфликт с водителем начался у гостиницы «Пекин» – там стоял автомобиль Кирилла Кокорина и Mercedes ведущей Первого канала. Компании Кокорина и Мамаева сделали замечание из-за их поведения на проезжей части. В ответ они атаковали мужчину, который оказался водителем телеведущей, сообщает «Лайф» со ссылкой на Telegram-канал «Мутко против».

После нападения на водителя компания отправилась в кофейню, где произошел конфликт с директором департамента Минпромторга Денисом Паком.

Ранее Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой, рассказал детали нападения на него футболистов Кокорина и Мамаева.

Напомним, Мамаев и Кокорин подозреваются в избиении Дениса Пака, которого они оскорбили на национальной почве. Также спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником.

Сообщается, что руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами. Также появились сведения о задержании Кокорина и Мамаева.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит футболистам за нападения на людей.