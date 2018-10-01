Избитый Кокориным и Мамаевым мужчина рассказал подробности нападения

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук рассказал детали нападения на него футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам мужчины, он находился в машине у гостиницы «Пекин» и ждал Ушакову. В автомобиль села пьяная девушка, заявив, что решила погреться. Соловчука попросил ее покинуть автомобиль, но та отказалась, однако вскоре из салона ее забрал мужчина. После этого водитель услышал стук и вышел проверить, в чем дело, пишет «Московский комсомолец».

«Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было – я же на работе. А потом они начали меня избивать», – рассказал Соловчук.

По его словам, на него напали пять человек, среди них были Кокорин и Мамаев.

«Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было», – рассказал Соловчук.

Напомним, Мамаев и Кокорин подозреваются в том, что избили федерального чиновника Дениса Пака. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт возник на национальной почве. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником.

По данным СМИ, руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами. Российская премьер-лига осудила Кокорина и Мамаева.