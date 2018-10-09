Российская премьер-лига осудила Кокорина и Мамаева

Российская премьер-лига (РПЛ) осуждает хулиганское поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заподозренных в нанесении побоев чиновнику Минпромторга Денису Паку и водителю журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку.

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение», – говорится в заявлении РПЛ.

В заявлении также говорится, что поступок футболистов бросает тень не только на «славные имена» футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар», но и на весь российский футбол.

«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» – констатировали в РПЛ.

Напомним, Мамаев и Кокорин подозреваются в том, что избили федерального чиновника Дениса Пака. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт возник на национальной почве. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником.

По данным СМИ, руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами.

В Сети опубликовано видео конфликта футболистов с чиновником и появилось видео с избиением водителя тележурналистки.