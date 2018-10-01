Опубликовано новое видео драки с участием Кокорина и Мамаева

В соцсетях появилось видео с избиением футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ролик опубликовал Telegram-канал 112. На видео группа человек нападает на водителя, избивая его руками и ногами. Одним из нападавших, как утверждается, был Мамаев – на нем белая шапка. В конце ролика пострадавшего роняют на асфальт и добивают.

Напомним, Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт возник на национальной почве. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником.

По данным СМИ, руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами.