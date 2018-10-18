Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по двум статьям

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов заявил, что футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК «Побои» и ст. 213 «Хулиганство» братьям Кокориным, Мамаеву и их четвертому соучастнику», – приводит пресс-служба столичного МВД слова Титова.

По его словам, в четверг в ГСУ передали еще одно уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей «Побои». Дело открыто по факту нанесения побоев одному из чиновников в кафе на Большой Никитской.

«Материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве, произошедших возле развлекательного заведения и в помещении кафе, для организации полного и всестороннего расследования», – пояснили в ведомстве.

Таким образом, Мамаев, Кокорин и их соучастник обвиняются в двух преступлениях по статье «Побои» и одном преступлении по статье «Хулиганство». Кирилл Кокорин обвиняется в совершении трех нарушений закона по статье «Побои», и в одном правонарушении по статье «Хулиганство».

Ранее СМИ писали, что Мамаев в пятницу, возможно, сможет покинуть Бутырский следственный изолятор, если с него действительно сняты обвинения по статье «хулиганство».

Напомним, два российских футболиста Павел Мамаев и Александр Кокорин при участии младшего брата Кокорина Кирилла напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО.