Мамаева могут выпустить из СИЗО

Издание «Комсомольская правда» утверждает, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев в пятницу, возможно, сможет покинуть Бутырский следственный изолятор, если с него действительно сняты обвинения по статье «хулиганство».

«Комсомольская правда» приводит заявление адвоката Мамаева Игоря Бушманова, который сообщил, что чиновник Минпромторга Денис Пак на очной ставке с футболистом Александром Кокориным и Павлом Мамаевым заявил об отсутствии претензий к игроку «Краснодара».

В связи с этим издание отмечает, что Мамаеву не могут быть предъявлены обвинения по статье «хулиганство» из-за нападения на чиновника Дениса Пака, а отвечать Мамаев будет только за избиение водителя ведущей Первого канала. «Но там дело открыто по статье «побои», а она не подразумевает содержание под стражей», – говорится в статье.

Издание напоминает, что 19 октября суд рассмотрит апелляцию с просьбой отправить Мамаева под мягкий домашний арест, в этом случае футболист сможет ходить на тренировки и участвовать в матчах, но ему запрещено будет посещать увеселительные заведения, а к назначенному часу он должен будет быть дома, и там же провести ночь.

Напомним, накануне адвокат Мамаева заявил, что его подзащитный не причастен к «причинению физических повреждений» Паку. По словам адвоката чиновника Минпромторга, Мамаев не бил Дениса Пака, но участвовал в избиении гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.