Мамаев не причастен к «причинению физических повреждений» Паку

Чиновник Минпромторга Денис Пак на очной ставке с футболистом Александром Кокориным и Павлом Мамаевым заявил, что не имеет претензий к игроку «Краснодара», сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«Было выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком Мамаев не причастен, каких-либо противоправных действий в отношении него не совершал. Каких-либо заявлений со стороны Пака, что со стороны Мамаева были какие-либо оскорбления или противоправные действия, не поступало», – сказал Бушманов, передает РИА «Новости».

По его словам, на очной ставке футболист извинился перед остальными потерпевшими и выразил желание компенсировать моральный и физический ущерб от своих действий.

«Объективные доказательства, которые имеются в деле, свидетельствуют в его пользу, к хулиганству причинения физических повреждений Паку, он не причастен», – отметил адвокат.

«Мы высказали предложение о примирении сторон, все необходимое для этого мы сделали. Реакция от потерпевших может последовать на всем протяжении как предварительного следствия, так и в суде. Дадим им в спокойной обстановке обдумать свое решение», - сказал Бушманов.

Во вторник проходят очные ставки российских футболистов Александра Кокорина и Мамаева с потерпевшими, которых избили спортсмены.

На прошлой неделе футболисты вместе с младшим братом Кокорина избили Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в кафе. Позже в сети появилось видео потасовки, на котором отчетливо видно, что удар стулом нанес Кокорин, ставший зачинщиком драки. На кадрах также заметно, что Пак и Мамаев удерживали друг друга, пытаясь ударить.

Также спортсменов подозревают в нападении на водителя журналистки Ольги Ушаковой.

Полиция Москвы расследует три уголовных дела: два из них по ст. 116 УК («Побои»), и одно, в отношении Кокорина и Мамаева, по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство по предварительному сговору»).