Кокорин и Мамаев снова повстречались с Паком и Гайсиным

Во вторник проходят очные ставки российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с потерпевшими, которых избили спортсмены, – главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

«В данный момент в СИЗО проводятся очные ставки Мамаева и Кокорина с потерпевшими Паком и Гайсиным. Когда они закончатся, сложно сказать», – приводит РИА «Новости» слова своего источника из правоохранительных органов.

Информация о том, проводится ли очная ставка с еще одним потерпевшим – водителем ведущей Первого канала, отсутствует.

Напомним, футболисты вместе с младшим братом Кокорина избили Пака и Гайсина в кафе. Чиновники опознали в Кокорине и Мамаеве своих обидчиков. Также спортсменов подозревают в нападении на водителя журналистки Ольги Ушаковой.

Против футболистов возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

В подтверждение свое готовности о сотрудничестве Мамаев сдал следователю загранпаспорт.