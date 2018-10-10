Мамаев сдал загранпаспорт

Футболист Павел Мамаев сдал заграничный паспорт следователю в подтверждение готовности сотрудничать, сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

«Сегодня мы принесли и сдали на хранение следователю заграничный паспорт Мамаева. Это еще раз показывает то, что мой клиент не собирается скрываться от следствия и готов с ним всячески сотрудничать», – цитирует Бушманова ТАСС.

По его словам, это уже как минимум второй раз, когда Мамаев своими поступками демонстрирует готовность идти на сотрудничество.

«В первый раз добровольно в назначенное время явившись в ГУ МВД и сейчас», – уточнил он.

Ранее футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин рассказали, как им живется в СИЗО «Бутырка».

На прошлой неделе Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Футболистов доставили в СИЗО «Бутырка» после того, как суд арестовал их и младшего брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.