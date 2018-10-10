Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в «Бутырке»

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин рассказали, как им живется в СИЗО «Бутырка».

Мамаев сообщил, что ждет встречи с адвокатом в понедельник и «сожалеет о поступке». Он сказал, что «состояние нормальное, жизнь продолжается».

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», – приводит слова футболиста «Дождь».

Мамаев не стал комментировать сообщения о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов пригласить его в футбольный клуб «Ахмат».

Кокорин выразил надежду на то, что «в ситуации разберутся».

«Не унываю. Утром ел кашу, пью чай», – рассказал он.

Кокорин написал заявление, чтобы попасть в спортзал. Он также сообщил, что «пришло много писем».

«Пытаюсь всем ответить. Все читаю», – заверил он.

Футболист добавил, что сожалеет о случившемся.

Он поблагодарил Кадырова за поддержку.