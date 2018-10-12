Кадыров предложил трудоустроить Мамаева и Кокорина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности трудоустроить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, арестованных по обвинению в нанесении побоев и в хулиганстве, после их выхода на свободу.

Кадыров отметил, что с футболистами «надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает еще большую ответственность».

«Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат» – мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», – написал Кадыров в своем Telegram.

По словам главы Чечни, цель предложения заключается в том, чтобы «помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации».

При этом он отметил, что это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия.

Напомним, в четверг стало известно, что опозорившегося в Москве чеченца Кадыров отправил в дворники.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.