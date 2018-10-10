Опозорившегося в Москве чеченца Кадыров отправил в дворники

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что молодой человек, бросивший в пассажиров московского автобуса банку из-под энергетика, будет трудиться на благо Грозного.

«Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сегодня Турпал, его отец Магомед, братья Апти и Шахбан приняли участие в одной из передач ЧГТРК «Грозный», – написал Кадыров в своем Telegram.

По его словам, Турпал приезжал в Москву искать работу. «Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место», – рассказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что теперь юноша будет благоустраивать Грозный, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы и поливая их.

«Турпал заявил, что горько сожалеет о своем недостойном поведении в Москве. Он слезно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка. Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», – заключил Кадыров.

Ранее молодой чеченец, бросивший в автобусе банку из-под энергетика в сидящих напротив пассажиров, принес извинения после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В руководстве республики рассказали, как накажут юношу.