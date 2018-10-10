Кадыров пригрозил бросившему банку в пассажира метро чеченцу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал неизвестного молодого человека, предположительно чеченца, который в метро кинул банку в сидящего напротив пассажира.

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела», – написал Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя опубликованное в сети видео.

В ролике находящийся в метро молодой человек, чья личность не установлена, кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив пассажира. При этом он говорит: «Ахмат – сила», имея в виду спортивный клуб из Грозного.

Кадыров принес извинения за действия молодого человека, подчеркнув, что «он не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи, у него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства». «Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку», – добавил глава Чечни.

Кадыров также потребовал от автора ролика «немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом … прибыть в Грозный и с родными явиться» к нему.

«Иначе тебя за считанные часы найдут! Твои действия не имеют никакого отношения к клубу «Ахмат». … Такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем!», – написал глава республики», – добавил Кадыров.