В Чечне рассказали, как накажут разозлившего Кадырова подростка

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что с подростком, который бросил банку из-под энергетика в пассажира автобуса, проведут воспитательную работу.

«Какое наказание последует? Он уже наказан тем, что о нем узнали, его вывели на чистую воду. Если вопрос касается чеченцев, мы очень быстро находим таких негодяев. И наказываем их», – сказал Умаров, передает «Говорит Москва».

По его словам, ничего удивительного нет в том, что подросток нашелся. «Это большое пятно для его родителей, его рода. Мы и впредь будем пресекать подобное поведение, где бы оно ни обнаруживалось», – пояснил министр.

Умаров добавил, что с подростком «будет проведена соответствующая воспитательная работа».

«Труд, как вы знаете, он облагораживает человека», – отметил он.

Ранее молодой чеченец, бросивший в автобусе банку из-под энергетика в сидящих напротив пассажиров, принес извинения после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.