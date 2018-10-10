Разозливший Кадырова чеченец извинился за брошенную в пассажиров банку

Молодой чеченец, бросивший в автобусе банку из-под энергетика в сидящих напротив пассажиров, принес извинения после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку в сидящих напротив ребят и сказав «Ахмат – сила». Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок», – заявил молодой человек.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал молодого человека, который в автобусе бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив пассажира. При этом он говорил: «Ахмат – сила», имея в виду спортивный клуб из Грозного. На просьбу пострадавшего молодого человека вести себя нормально чеченец приказал ему «закрыть рот».