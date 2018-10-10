Кокорина и Мамаева доставили в «Бутырку»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка», через десять дней они будут переведены в спецблок, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Мельников сообщил, что «оба футболиста были доставлены в следственный изолятор №2 УФСИН Москвы «Бутырка». Они не имеют «жалоб и претензий», «находятся в карантинном блоке», передает РИА «Новости».

По словам правозащитника, спортсмены в течение десяти дней будут переведены в камеры спецблока.

В свою очередь официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что вместе с футболистами в «Бутырке» находится брат Кокорина Кирилл, передает АГН «Москва».

«Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», – сказал он, добавив, что их уже осмотрел медработник.

Представитель ФСИН отметил, что арестованным разъяснены их права и обязанности.

Напомним, суд арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Вслед за ними в СИЗО был отправлен Мамаев.

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов посоветоваларестованным футболистам загладить вину перед обществом.