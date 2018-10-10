Смолов: Мамаеву и Кокорину нужно загладить вину перед обществом

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов выступил в поддержку нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных судом по делу о хулиганстве.

«Все мы люди, и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии», – написал Смолов в своем Instagram, комментируя ситуацию с арестом Кокорина и Мамаева по делу о хулиганстве.

«Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!» – предложил Смолов.

«Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!», – призвал нападающий московского «Локомотива».

Накануне Тверской суд арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Вслед за ними в СИЗО был отправлен Мамаев. Арестованные футболисты были этапированы в Бутырский следственный изолятор.