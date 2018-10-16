Адвокат рассказала о роли Мамаева в избиении Пака и Гайсина

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев не бил директора департамента Минпромторга Дениса Пака, но участвовал в избиении гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, заявила адвокат чиновника Наталья Шатихина.

«Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина. Денис Пак не имел противоречий в части действий Мамаева», – передает ее слова ТАСС.

Ранее адвокат спортсмена Игорь Бушманов заявил, что Пак на очной ставке с Александром Кокориным и Мамаевым заявил, что не имеет претензий к игроку «Краснодара».

Во вторник прошли очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими. На прошлой неделе футболисты вместе с младшим братом Кокорина избили Пака и Гайсина в кафе – удар стулом нанес Кокорин, который стал зачинщиком драки.