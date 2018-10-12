Суд оставил Кокорина под стражей

Мосгорсуд оставил обвиняемого в хулиганстве нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина под стражей, несмотря на просьбу защиты освободить спортсмена из СИЗО.

«Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», – огласила решение судья.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Олега Попова. По решению суда, Кокорин останется под стражей до 8 декабря.

Отметим, что в адрес суда поступило ходатайство из ФК «Зенит» за подписью президента Сергея Фурсенко с просьбой изменить меру пресечения. В документе говорилось, что Кокорин является одним из ведущих футболистов страны, передает Telegram-канал 360. Кроме того, клуб прислал характеристику на Кокорина.

Также защита предложила залог в сумме более 10,4 млн рублей за футболиста, передает РИА «Новости».

«Я уже неоднократно принес извинения потерпевшим. Это недостойный поступок. Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь», – обратился сам футболист к судье по видеосвязи из СИЗО.

Главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак выразил надежду, что Кокорин вернется в строй и поможет команде.

«Рассчитывали и рассчитываем на возвращение Кокорина. Абсолютно его поступок нельзя описать никакими словами, все прекрасно видели. Я рад, что это событие не понесло более серьезных последствий. Слава богу никто не умер, и никого не покалечили», – сказал Семак.

Тренер «Зенита» отметил, что ошибки бывают у всех, «и за них нужно нести адекватное, справедливое наказание». «Но лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжали заниматься своим делом и чтобы этот урок и достаточно серьезное наказание, которое они уже понесли, стали сигналом взять веники и что-то подмести внутри себя. … Я надеюсь, что наказание, которое будет, а оно естественно будет, и должно быть, и со стороны закона, и со стороны клуба, бесспорно, и это правильно, оно будет абсолютно адекватным проступкам, которые они совершили», – добавил он, передает ТАСС.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест брата футболиста петербургского «Зенита» Кирилла Кокорина. В ходе судебного заседания защитник попросил отменить решение суда первой инстанции. Сам обвиняемый отказался от комментариев по делу. Следователь заявил, что основания для изменения меры пресечения не усматривается.

Также в пятницу Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты футболиста Павла Мамаева и оставил его под стражей.

Напомним, Мамаев и Кокорин при участии младшего брата Кокорина Кирилла напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО.