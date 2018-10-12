Мамаева оставили под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты футболиста Павла Мамаева и оставил его под стражей.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», – цитирует судью ТАСС.

Суд отклонил жалобу адвоката футболиста Игоря Бушманова, просившего изменить Мамаеву меру пресечения на запрет определенных действий и разрешить ему тренироваться в ФК «Краснодар».



«Ему нельзя прерывать тренировочный процесс, это отразится на его трудовой деятельности», – пояснил Бушманов.

По его словам, отсутствие тренировок может привести к регрессу профессионального спортсмена.



Сам Мамаев, который участвует в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО «Бутырка», выразил надежду на примирение сторон, передает РИА «Новости».



«Я хотел бы еще раз перед ними (потерпевшими) извиниться. Я готов нести установленную законом ответственность, готов компенсировать ущерб моральный и материальный. Надеюсь на примирение сторон, если такое возможно», – сказал он.

Кроме того, он извинился перед своими близкими, коллегами и болельщиками и поблагодарил тех, кто поддерживает его семью. Он выразил готовность сотрудничать со следствием.



В четверг футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Россияне предложили наказание для Кокорина и Мамаева.

Напомним, Мамаев и Кокорин при участии младшего брата Кокорина Кирилла напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО.