Россияне предложили наказание для Кокорина и Мамаева

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к избиению футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника Дениса Пака; 55% считают, что спортсмены виновны в произошедшем.

Об инциденте знают 86% опрошенных, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«По мнению 48% респондентов, в произошедшей драке виноваты футболисты – Мамаев и Кокорин (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать», – говорится в исследовании.

При этом 23% опрошенных сошлись во мнении, что Мамаев и Кокорин заслуживают наказания, предусмотренного законодательством России. 13% уверены, что спортсменов надо наказать, но не привели конкретных мер.

9% респондентов считают, что лучшее наказание для футболистов – штрафы и исключение из футбольной команды. 7% заявили, что Кокорина и Мамаева необходимо лишить свободы.

8 октября футболисты вместе с младшим братом Кокорина избили Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московском заведении.

Также спортсменов заподозрили в другом избиении.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 12 октября, в нем приняли участие россияне от 18 лет. В качестве метода опроса использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего было опрошено 1,6 тыс. респондентов.