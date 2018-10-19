Кокорина и Мамаева перевели в «обычные» камеры

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий заявил, что арестованные по делам о побоях и хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перебрались в обычные камеры СИЗО «Бутырка».

«Александр Кокорин и Павел Мамаев переведены сегодня из «карантинных» камер СИЗО «Бутырка» в обычные», – сказал Пятницкий, передает ТАСС.

По его словам, футболистов перевели в маломестные камеры вместимостью до четырех человек.

«Они размещены в камерах вместе со своими соседями по карантинному отделению. Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов», – пояснил общественник.

Пятницкий отметил, что Мамаев написал заявление с просьбой разрешить ему занятия в тренажерном зале. По его словам, Кокорин такого заявления не написал, поскольку это платная услуга – 400 рублей в час, а у футболиста не оказалось денег на лицевом счете.

«Ему даже не передано ни одной вещевой и продуктовой передачи от родственников», – добавил Пятницкий.

В пятницу стало известно, что все четверо фигурантов в деле о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева останутся в СИЗО.

Ранее Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство».

Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После драк были возбуждены уголовные дела.