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Парламент Эстонии одобрил грозящие запретом православной церкви поправки в закон
В Эстонии депутаты одобрили изменения в законе, которые могут привести к фактическому запрету Эстонской православной христианской церкви, сообщил портал национального гостелерадио ERR.
Документ был принят большинством голосов: за него проголосовали 68 депутатов, против выступили 17, ни один не воздержался, сообщает ERR, передает ТАСС. Новая редакция закона увеличивает срок, отведенный религиозным организациям для внесения изменений в уставы, с двух месяцев до полугода.
Из текста законопроекта удалили пункт о запрете руководства церковью лицом, находящимся в иностранном государстве или под его влиянием, поскольку президент Алар Карис указал на риск слишком широкого толкования этой нормы. Тем не менее, по мнению оппозиции, изменения не устранили противоречий с конституцией Эстонии.
Депутат от Консервативной народной партии Эстонии Варро Вооглайд заявил: «Эти изменения, которые были внесены в законопроект, носят лишь поверхностный, косметический характер, а не принципиальный. И в действительности противоречия конституции устранены не были. По сути, Рийгикогу во второй раз подряд принимает закон, который сознательно и намеренно противоречит Конституции».
В апреле президент Эстонии отказался одобрить закон о запрете Православной церкви.
Ранее Эстонская православная церковь была переименована в Эстонскую православную христианскую церковь.