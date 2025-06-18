В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.7 комментариев
Эксперт: Перерывы для работающих за компьютером повышают их производительность труда
Член ОП Голышенкова: Регулярные перерывы в работе повышают концентрацию сотрудников
«Регулярные перерывы снижают риски для зрения, опорно-двигательного аппарата и психического состояния, а также способствуют повышению продуктивности и восстановлению концентрации сотрудников», – сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова, комментируя инициативу узаконить обязательные перерывы для работающих за компьютером.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером. Уточняется, что длительность таких перерывов должна быть обусловлена медицинскими данными и экспертными заключениями.
«Данная инициатива представляется важным шагом для охраны здоровья и повышения эффективности труда работников. Подобные меры могут стать профилактикой профессиональных заболеваний: регулярные перерывы снижают риски для зрения, опорно-двигательного аппарата и психического состояния, а также способствуют повышению продуктивности и восстановлению концентрации сотрудников», – говорит Голышенкова.
Вместе с тем, продолжает она, весьма важно внедрять привычку делать такие перерывы в работе как организационную культуру. Это должны быть установки самих работодателей и служить мотивацией к сохранению здоровья сотрудников. Корпорация должна видеть в этом ценность для себя, видеть влияние перерывов на производительность труда.
«Главное – чтобы закон не превратился в формальность, а мода на физическое здоровье стала одним из общегосударственных и общекорпоративных трендов. В долгосрочной перспективе это выгодно и государству, и бизнесу, и сотрудникам», – заключила Голышенкова.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что можно делать во время обеденного перерыва, а что не желательно, а также объяснила, почему нельзя попросту отказаться от времени, отведенного на еду, и уйти домой пораньше.