Эксперт: Перерывы для работающих за компьютером повышают их производительность труда

Член ОП Голышенкова: Регулярные перерывы в работе повышают концентрацию сотрудников

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером. Уточняется, что длительность таких перерывов должна быть обусловлена медицинскими данными и экспертными заключениями.



«Данная инициатива представляется важным шагом для охраны здоровья и повышения эффективности труда работников. Подобные меры могут стать профилактикой профессиональных заболеваний: регулярные перерывы снижают риски для зрения, опорно-двигательного аппарата и психического состояния, а также способствуют повышению продуктивности и восстановлению концентрации сотрудников», – говорит Голышенкова.

Вместе с тем, продолжает она, весьма важно внедрять привычку делать такие перерывы в работе как организационную культуру. Это должны быть установки самих работодателей и служить мотивацией к сохранению здоровья сотрудников. Корпорация должна видеть в этом ценность для себя, видеть влияние перерывов на производительность труда.

«Главное – чтобы закон не превратился в формальность, а мода на физическое здоровье стала одним из общегосударственных и общекорпоративных трендов. В долгосрочной перспективе это выгодно и государству, и бизнесу, и сотрудникам», – заключила Голышенкова.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что можно делать во время обеденного перерыва, а что не желательно, а также объяснила, почему нельзя попросту отказаться от времени, отведенного на еду, и уйти домой пораньше.