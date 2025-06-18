В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
В Госдуме предложили ввести перерывы для работающих за компьютером
Депутат Госдумы Светлана Бессараб внесла предложение о законодательном введении обязательных технологических перерывов для сотрудников, занятых работой на компьютере.
В обращении, направленном в Минтруд, отмечается необходимость установить требования к периодичности и продолжительности перерывов на основе медицинских данных и экспертных заключений, передает РИА «Новости».
Бессараб подчеркнула, что по действующему законодательству работодатель не обязан предоставлять такие перерывы сотрудникам, использующим персональные электронно-вычислительные машины. Она добавила, что широкое распространение работы с компьютерами в различных профессиях сопровождается ростом числа заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата.
В апреле депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить на один час рабочий день для женщин с сохранением заработной платы, чтобы они могли больше времени уделять личной жизни и семье.