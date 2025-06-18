ВС России нанесли авиаудар по подразделению ВСУ у Малой Токмачки

Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, тема членства Украины в ЕС и НАТО остается актуальной.

«Украине предложили стать членом Европейского союза. Процесс запущен. Членство НАТО не снято с повестки дня, но в настоящий момент оно не может быть темой для обсуждения, поскольку страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», – приводит слова Мерца в интервью телеканалу ARD ТАСС.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе, все возможно.

Мерц также заявил, что на саммите G7 старался уговорить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы «убедить помочь закончить эту войну».

Немецкий канцлер считает, что разрешить украинский конфликт можно только за счет усиления экономического давления на Россию. И сделать это должны США, так как Китай делать этого не будет, заявил Мерц.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.



