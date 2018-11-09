ЕС раскритиковал реформы Украины в области борьбы с коррупцией

Евросоюз остался недоволен проведением на Украине реформ в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией, следует из ежегодного отчета Еврокомиссии по реализации Соглашения об ассоциации ЕС – Украина.

«Украина добилась важного прогресса в своих реформах, однако многое еще предстоит сделать, особенно в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией», – отмечается в документе, передает ТАСС.

В октябре сообщалось, что проблемой коррупции на Украине решил заняться Госдеп.

В сентябре генпрокурор Украины Юрий Луценко на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) назвал три источника коррупции на Украине.