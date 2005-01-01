Луценко назвал три коррупционные «дырки» Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) назвал три источника коррупции на Украине.

Он заявил, что «правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки», которые Луценко назвал основными источниками коррупции в стране, передает RT со ссылкой на UNN.

По его словам, первый и главный источник – «национального размера огромный государственный сектор», второй и третий – «таможня (30% таможни всё ещё идет вне государственного кармана)» и «выдача лицензий на природные богатства». Таможню и сферу выдачи лицензий Луценко назвал «двумя маленькими источниками».

Эти три источника коррупции являются «основанием всей украинской олигархии», сказал генпрокурор, добавив, что нужно посадить еще 2 тыс. «мелкой и средней рыбы», а также несколько сотен «крупной».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о коррупции на Украине.