Госдеп решил заняться коррупцией на Украине

Помощница госсекретаря США Кирстен Мэдисон в период с 17 по 23 октября посетит Киев для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией, сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов.

В Госдепе уточнили, что на Украине Мэдисон встретится с официальными лицами из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также с членами гражданского общества для продвижения поддерживаемых Соединенными Штатами реформ в судебном секторе Украины, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Мэдисон намерена встретиться на Украине с представителями службы по охране госграниц.

Кроме того, в Госдепе сообщили о планах помощницы госсекретаря США посетить Копенгаген.

Напомним, в начале мая суд Киева санкционировал расследование НАБУ против президента Украины Петра Порошенко.