Суд Киева санкционировал расследование НАБУ против Порошенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать противозаконные действия окружения Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй.

По словам депутата, что ему удалось «заставить» НАБУ, которое ранее отказывалось регистрировать его заявление, начать расследование против «окружения Порошенко» в судебном порядке.

«Суд заставил НАБУ расследовать преступления окружения Порошенко по всем эпизодам противоправных действий против Саакашвили», – написал Куприй в своем Facebook, опубликовав решение суда от 3 мая.

По словам Куприя, к нему, как правозащитнику и заместителю председателя правоохранительного комитета Рады, лично обратился Саакашвили с просьбой дать правовую оценку произволу украинских чиновников.

Напомним, в конце апреля экс-заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал правоохранительные органы возбудить новое дело против Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

Ранее парламентарий Верховной рады Александр Онищенко заявил о готовности предоставить для экспертизы НАБУ оригинал аудиозаписи с «компроматом» на Порошенко.

В начале апреля немецкие СМИ сообщили о проблемах с коррупцией на Украине и очковтирательстве Порошенко.