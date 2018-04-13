Немецкие СМИ рассказали о проблемах с коррупцией на Украине

Президент Украины Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег, сообщают немецкие СМИ.

«Антикоррупционный закон, который президент внес в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанция Deutschlandfunk слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота.

По словам другого активиста Павла Новика, во время выборов в следующем году Порошенко будет привлечен к ответственности.

«От роли главного борца с коррупцией на Украине Порошенко никто не освобождал», – сказал Новик.

По сообщению радиостанции Порошенко лично зарабатывает на конфликте на юго-востоке страны. Так, например, интернет-портал «Марлин» выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тыс. евро, в том числе подряд на ремонт фрегата в размере более 400 тыс. евро.

Напомним, 1 марта Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда: решение поддержали 282 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Позже сообщалось, что Евросоюз может отказать Украине в новом транше макрофинансовой помощи из-за ситуации с государственными дотациями в агропромышленном комплексе страны, которые достаются местным олигархам.