Украинский суд обязал возбудить десятое дело против Порошенко

Экс-заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал правоохранительные органы возбудить новое дело против президента Украины Петра Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

«Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое... Публикую еще одно определение суда. В это раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить создал ли эту преступную организацию сам Гарант Конституции или это сделали для него его «любi друзi», а он, типа, ничего не знал и не ведал», – написал Кузьмин в Facebook.

Кузьмин отметил, что к началу выборной кампании избирателям продемонстрируют результаты расследования всех дел, что очень поможет определиться с выбором кандидата.

Напомним, 20 апреля парламентарий Верховной рады Александр Онищенко заявил о готовности предоставить для экспертизы Национальному антикоррупционному бюро Украины оригинал аудиозаписи с «компроматом» на президента Петра Порошенко.