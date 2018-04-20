Украинский депутат заявил о готовности предоставить компромат на Порошенко

Парламентарий Верховной рады Александр Онищенко заявил о готовности предоставить для экспертизы Национальному антикоррупционному бюро Украины оригинал аудиозаписи с «компроматом» на президента Петра Порошенко.

«Внимательно изучил контраргументы провластных пиарщиков по поводу скандала с пленками. «Записи» с голосом президента это фейк, говорят они. Год назад эти же люди рассказывали, что пленок вообще нет», – написал парламентарий в Facebook.

«Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме», – добавил он.

Накануне Онищенко в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко назвала подделкой представленный депутатом Александром Онищенко телефонный разговор якобы с Петром Порошенко.